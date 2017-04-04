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МПК не разрешил российским паралимпийцам выступать под нейтральным флагом

Источник:  RT на русскомКомментарии

Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал предложение члена исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаила Терентьева о разрешении россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.

Заседание совета состоялось в Бонне и проходило с 31 марта по 2 апреля.  

Предложение Тереньтьева было отклонено, потому что выступление под нейтральным флагом возможно для беженцев или представителей тех стран, где нет паралимпийского комитета.

Напомним, глава МПК Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.  

В начале года руководство МПК отклонило предложение ПКР разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм - 2018 в Пхенчхане.

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