Геннадий Орлов планирует выпустить новую книгу об истории «Зенита»

На сайте Planeta.ru проходит сбор средств для поддержки книги Геннадия Орлова «Зенит». Новейшая история 2.0», где будет рассказываться о работе в петербургском клубе Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Акция началась 27 марта, и она будет продолжаться до 1 июля. За это время планируется собрать 67 тысяч рублей. Деньги собираются потратить на приобретение фотографий, переиздание книги и выпуск других работ, посвященных истории отечественного футбола и спортивной журналистики.

Другие подробности можно прочитать здесь.

Напомним, в 2015-м была выпущена еще одна книга, написанная Орловым - «Вертикаль «Зенита». Через год ее переиздали под названием «Зенит». Новейшая история».