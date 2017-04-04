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Спарринг-партнер Роузи проведет бой с россиянкой Портновой

Источник:  Лента.РуКомментарии

Спарринг-партнер бойца смешанного стиля американки Ронды Роузи, призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпионка Украины по карате, профессиональному боксу и «муай-тай» Екатерина Колесник встретится с чемпионкой России по панкратиону Татьяной Портновой, сообщает «Лента.Ру».

Бой пройдет в рамках турнира PRIME SELECTION 2017 и состоится 7 апреля в Нальчике. 

26-летняя Колесник выступает в MMA с 2016 года, на ее счету четыре победы и одна ничья в поединках на профессиональном уровне. Осенью 2015 года Колесник была приглашена в США в качестве спарринг-партнера Ронды Роузи. 33-летняя Портнова в смешанных единоборствах провела один поединок, в котором уступила судейским решением.

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