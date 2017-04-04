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Луис Энрике: Не бросаю «Барселону» ради другого клуба. Мне просто нужно отдохнуть

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал свой запланированный уход из клуба по окончании текущего сезона. 

- «Барселона» — мой дом, у меня прекрасные отношения с клубом и игроками, и я не собираюсь возглавлять какую-то другую команду. Моя цель на следующее лето — только пляж в Сан-Лоренсо. Если я уезжаю из Барселоны, то не ради другого клуба. Я просто должен отдохнуть, - заявил Луис Энрике.

Напомним, Луис Энрике возглавил каталонский гранд в 2014 году.

Под его руководством «Барселона» дважды становилась чемпионом Испании и выиграла Лигу чемпионов-2014/15.

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