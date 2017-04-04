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«Манчестер Сити» возобновил интерес к защитнику «Валенсии» Гайя

Источник:  Daily StarКомментарии

По информации Daily Star, защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя может стать игроком «Манчестер Сити». 

Согласно источнику, в услугах испанского игрока заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что английский клуб постарается заполучить футболиста за счет другого защитника – Эльякима Мангала, который является игроком «Сити» и выступает за «летучих мышей» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Гайя близок к переходу в мадридский «Реал», однако, его агент заявил, что футболист решил отработать свой контракт с «Валенсией».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел во всех турнирах 26 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.

Добавим, что два года назад в «Манчестер Сити» из «Валенсии» перебрался защитник Николас Отаменди.

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