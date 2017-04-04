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Борис Бурзиев: На чемпионате Северо-Кавказского федерального округа нет ни одной слабой региональной сборной

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во Владикавказе прошел чемпионат Северо-Кавказского федерального округа, отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали

до 56,7 кг: Сиражудинов Магомедгаджи (Республика Дагестан)
до 61,2 кг: Магомедов Магомед (Республика Дагестан)
до 65,8 кг: Бахачалиев Бахачали (Республика Дагестан)
до 70,3 кг: Элимханов Саламбек (Республика Чеченская республика)
до 77,1 кг: Магомедов Руслан (Республика Дагестан)
до 84 кг: Магомедов Ибрагим (Республика Дагестан)
до 93 кг: Магомедов Муслим (Республика Дагестан)
свыше 93 кг: Адамов Хусейн (Чеченская республика). 

В командном зачете первое места заняла Чеченская республика, второе - Дагестан, третье - Северная Осетия-Алания.

«На чемпионате Северо-Кавказского федерального округа нет ни одной слабой региональной сборной, все составы все очень равные, очень серьезные. Чемпионат этого региона всегда отличается принципиальным соперничеством между командами. На примере прошедшего чемпионата мы можем отметить очень интересную и положительную тенденцию для вида спорта: новые молодые спортсмены начинают теснить признанных лидеров. Растет количество участников соревнований, заявляются большое количество сильных ребят, на чемпионате каждого округа мы наблюдаем очень конкурентные бои. В этом году в связи с тем, что добавилась новая весовая категория и изменились регламент взвешивания, ожидаем интересную ротацию чемпионов и, как следствие, изменение и обновление состава Сборной,» - отметил по итогам чемпионата СКФО вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

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Сергей Ващенко
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