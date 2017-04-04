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«Зенит» – «Анжи». На матч не будут пускать болельщиков с рюкзаками и сумками

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футбольный клуб «Зенит» сообщил на своем официальном сайте об усилении мер безопасности на матче 22-го тура чемпионата России против «Анжи».

В заявлении клуба говорится, что на игру не будут допускать болельщиков, пришедших с рюкзаками, сумками, портфелями, пакетами и другими габаритными вещами.

Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет на стадионе «Петровский» 8 апреля и начнется в 19:00. После этой игры три следующих домашних матча сине-бело-голубые проведут на «Санкт-Петербург Арене».

Напомним, 3 апреля в Петербурге произошел теракт. В поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. Еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции «Площадь Восстания». В результате теракта погибло 14 человек, еще 77 граждан получили ранения. С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. 

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