Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» еще может пробиться в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович ориентирован на ударную концовку текущего сезона.

- Я очень скучал по «Олд Траффорд», по матчам клуба. Теперь я вернулся и надеюсь, что снова смогу испытать положительные эмоции . Один матч может многое изменить, и ты можешь оказаться в итоге третьим, четвертым, пятым или шестым. Первое место от нас уже далеко, и второе тоже, но за остальные места идет упорная борьба.



Думаю, мы наберем достаточное количество очков, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, хотя у нас осталось немного права на ошибку, - заявил Ибрагимович.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в турнире «Челси» на 16 очков.

Отметим, что «МЮ» может попасть в Лигу чемпионов-2017/18 и в том случае, если в текущем сезоне команда Жозе Моуринью выиграет Лигу Европы.

