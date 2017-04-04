Карло Анчелотти: Информация о трансфере Дибалы в «Баварию» всего лишь слухи

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию об интересе немецкого клуба к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион бундеслиги попробует выиграть борьбу за игрока сборной Аргентины у мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Конечно, Дибала – отличный игрок. Но информация о его переезде в Германию всего лишь слухи», – заявил итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что игрок близок к продлению контракта с клубом, однако, в новом соглашении будет опция возможного трансфера в «Барселону».