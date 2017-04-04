Бой Виктора Немкова против Ронни Маркеса возглавит M-1 Challenge 77

19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77 в главном поединке вечера зрителей ожидает бой между сильнейшим российским бойцом полутяжелого веса, учеником Федора Емельяненко , экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 24-6) и одним из сильнейших спортсменов Бразилии, чемпионом Shooto (Южная Америка) и King of the Cage (США), ветераном UFC Ронни Маркесом (Бразилия, 16-4).

Ронни Маркес ворвался на международную сцену в 2011 году, и сразу же зарекомендовал себя как одного из самых многообещающих молодых талантов Бразилии. После победы над мировой звездой Пауло Фильо он подписал контракт с UFC, где одержал три победы подряд и в какой-то момент оказался в ТОП-20 средневесов планеты, попутно включившись в гонку за титул организации. Однако затем последовали проблемы со сгонкой веса, которые стали одним из факторов, мешавших Маркесу раскрыть свой потенциал на 100%, он потерпел два поражения от рук Йоэля Ромеро и Тьяго Сантоса и был вынужден взять паузу в выступлениях в Октагоне. В настоящее время он окончательно определился с тем, что собирается выступать в полутяжелом весе, а 28 лет - это отличный возраст для того, чтобы предпринять штурм мировых вершин в ММА. И по мнению самого Ронни, именно бой на M-1 Challenge станет для него новым шансом на возвращение в мировую элиту.

Виктор Немков сейчас находится на пике своей бойцовской карьеры – за более чем 8 лет тренировок в команде «Александр Невский ОЭМК» под руководством заслуженных тренеров и самого Федора Емельяненко он завоевал бесчетное количество титулов – стал чемпионом мира и победителем кубка мира по боевому самбо, выиграл первое российское реалити-шоу о смешанных единоборствах M-1 Fighter, победил в Гран-При S-70, стал серебряным призером командного чемпионата России M-1 Selection и в конечном итоге дважды становился чемпионом мира по версии M-1 Challenge. Умный тактик, настоящий боец и прирожденный пахарь – все эти качества ведут Виктора от одного успеха к другому и именно поэтому в его коллекции столько наград и победы над очень известными бойцами.

Один из будущих оппонентов входил не так давно в мировую двадцатку лучших бойцов, другой входит в нее сейчас. 40 побед в 50 поединках на двоих. Множество чемпионских поясов и скальпов звездных оппонентов собрали они на протяжении своей карьеры. Один блистал в UFC, другой стал настоящей звездой российских смешанных единоборств. Пришло время Ронни Маркесу и Виктору Немкову сразиться в очном бою и местом их битвы станет Сочи. Зрителей ожидает бой двух звезд мирового уровня.

Помимо главного боя зрители увидят поединки с участием не знающего поражений краснодарца Артема Фролова , чемпиона России по панкратиону Михаила Рагозина , ветерана разведки отряда специального назначения Андрея Селедцова , чемпиона Road To M-1 Germany Тилля Кинне, неоднократного чемпиона Бразилии по муай-тай Рафаэля Шавьер а, чемпиона мира по кик-боксингу и кудо Рауля Тутараули, лучшего португальского бойца Артура Лемоса, а также многих других известных российских и зарубежных бойцов. Сочинцы получат возможность увидеть выступления двух бойцов из клуба Сочи Star – Сергея Клюева и Алексея Брусса и поддержать земляков на столь грандиозном событии.