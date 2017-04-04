Николас Ломбертс: «Спартак» почувствует за спиной дыхание «Зенита» и даст слабину

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс убежден в том, что его команда еще может выиграть текущий чемпионат России.

- Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на «Открытие Арене» слабину.

В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И, конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом, - рассказал Ломбертс в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, после 21 тура «Зенит» отстает от лидирующего в турнире «Спартака» на шесть очков. В последнем матче команда Мирчи Луческу переиграла на выезде «Рубин» со счетом 2:0.

