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Стюарт Пирс: Глядя на Лукаку, я понимаю, почему Моуринью выпроводил его из «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс оценил нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, а также прокомментировал его возможный трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Ранее игрок сборной Бельгии заявил, что планирует покинуть стан «ирисок», поскольку нацелен на победу в Лиге чемпионов. По его словам, именно поэтому он отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом.

«Не думаю, что Лукаку закончил путь становления. Глядя на него, я понимаю, почему Моуринью выпроводил его из «Челси». Конечно, у Ромелу есть сильные стороны, но  также есть вещи, над которыми ему нужно работать. 

«Эвертон» считает, что их форвард стоит 50 млн фунтов, но если он поймет, что ему нужно еще больше трудиться, то станет одним из лучших нападающих мира. 

Что касается возможного трансфера Лукаку в «Манчестер Юнайтед», то я думаю, что он дополнит команду и, конечно, клуб от этого только выиграет. Мы знаем, что Моуринью вообще не интересует финансовый вопрос», – цитирует специалиста Sky Sports.

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