Николас Ломбертс: Когда настанет время покинуть «Зенит» и Санкт-Петербург, не смогу сдержать слезы

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о том, как он принял решение покинуть клуб.

- Решение об уходе далось мне очень непросто. Счастлив, что защищал цвета «Зенита» столь длительное время и стал частью клуба. Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни. Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире. До последней игры сезона осталось 50 дней.

Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Петербурге я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю, - рассказал Ломбертс в интервью официальному сайту клуба.

Бельгиец играет за «Зенит» с 2007 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

