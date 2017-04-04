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Александр Кожевников: На решение НХЛ еще может повлиять профсоюз

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – об отказе НХЛ посылать игроков на Олимпиаду-2018.

– Александр Викторович, о чем так долго говорили большевики, то бишь НХЛ, свершилось – лига своих игроков на Олимпиаду-2018 не отпускает.
– Это пока только решение НХЛ, но многие игроки хотят участвовать. Думаю, это не окончательный результат, профсоюз игроков еще может повлиять.

Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

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