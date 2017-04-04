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Ян Бенда: Играя в России, я заработал на квартиру в Праге

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Немецкий форвард Ян Бенда поделился воспоминаниями о своей игре за казанский «Ак Барс». 

– В то время самые высокие зарплаты Европы были в российской Суперлиге – в этом нет никакого секрета. Сейчас то же самое можно сказать про КХЛ.

В «Ак Барсе» я получал первые серьезные деньги за карьеру – после Казани, например, купил квартиру в Праге. К счастью, на тот момент я был близок к 30-летию и не потерял голову из-за денег. В России видел много игроков, которые в 20 лет получали большие деньги и, словно сумасшедшие, скупали дорогие машины и московские квартиры. Не уверен, что у них до сих пор есть деньги.

Зарипов исключение. Он получал неплохую зарплату, но деньги не испортили его, – рассказал Бенда в интервью изданию «БИЗНЕС Online»

Ян Бенда защищал цвета казанского клуба в 2001 - 2004 годах, а затем играл за «Химик» и «Северсталь».

В данный момент 44-летний хоккеист играет на родине за баварский клуб четвертого дивизиона «Мемминген».

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