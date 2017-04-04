Сусо: Доннарумма в «Реале»? Лучше не спрашивайте об этом

Полузащитник «Милана» Сусо не исключил своего возвращения в чемпионат Испании, а также прокомментировал возможный трансфер в мадридский «Реал» своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы.

«У меня еще два года по контракту. Всегда говорил, что мне хорошо в «Милане». Посмотрим, что случится летом. В любом случае, мне было бы приятно вернуться домой.

Доннарумма в «Реале»? Лучше не спрашивайте об этом. Он с детства является игроком «Милана», и я вижу, как он счастлив здесь. Однако, все мы знаем, что такое футбол», – цитирует испанца AS.

Ранее сообщалось, что помимо «Реала», на Доннарумму претендует «Манчестер Сити».