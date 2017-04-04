Александр Кожевников: Канадцы в любом случае отправят на Игры-2018 сильную команду
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что Канада в любом случае соберет сильную команду на Олимпиаду-2018.
– Глава федерации хоккея Канады сказал, что данное решение НХЛ их огорчило, но у них есть план Б и они его начнут реализовывать. Что за план Б?
– У них на Кубке Канады играли молодые ребята, далеко не все из них играют в НХЛ. Так что команду канадцы могут собрать приличную в любом случае. Поэтому канадцы сильно не переживают, я имею в виду их федерацию. А нам надо переживать.
Напомним, руководство НХЛ приняло решение не отпускать игроков на Олимпиаду.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически