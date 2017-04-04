Наставник «Эльденсе» задержан полицией и подозревается в сдаче игры «Барселоне Б»

Как сообщает Associated Press, главный тренер «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был арестован испанской полицией.

Согласно источнику, задержание итальянского специалиста произошло после того, как президент клуба Давид Агилар попросил помощи у правоохранительных органов и руководства Ла Лиги в расследовании поражения от «Барселоны Б».

Напомним, в той встрече «Эльденсе» пропустил 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона, а после матча один из игроков заявил, что встреча могла быть договорной, однако ди Пьеро отрицает все обвинения.

На данный момент «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е место в таблице, снялся с турнира. К тому же, клуб объявил о расторжении контракта с итальянской группой инвесторов.