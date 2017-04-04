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Наставник «Эльденсе» задержан полицией и подозревается в сдаче игры «Барселоне Б»

Источник:  APКомментарии

Как сообщает Associated Press, главный тренер «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был арестован испанской полицией.

Согласно источнику, задержание итальянского специалиста произошло после того, как президент клуба Давид Агилар попросил помощи у правоохранительных органов и руководства Ла Лиги в расследовании поражения от «Барселоны Б».

Напомним, в той встрече «Эльденсе» пропустил 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона, а после матча один из игроков заявил, что встреча могла быть договорной, однако ди Пьеро отрицает все обвинения.

На данный момент «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е место в таблице, снялся с турнира. К тому же, клуб объявил о расторжении контракта с итальянской группой инвесторов.

Скандал в Сегунде Б: «Барса» сыграла договорной матч? (видео)

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