Алексею Березуцкому диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени
Медицинское обследование, проведенное после матча ЦСКА - «Крылья Советов», выявило у защитника Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Полузащитник Александр Головин, также замененный по ходу последней игры, сегодня работал наравне с остальными игроками красно-синих.
Еще два полузащитника, Алан Дзагоев и Георгий Миланов, продолжают заниматься по индивидуальному плану. Сроки их восстановления пока не называются.
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