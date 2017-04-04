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Алексею Березуцкому диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Медицинское обследование, проведенное после матча ЦСКА - «Крылья Советов», выявило у защитника Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Полузащитник Александр Головин, также замененный по ходу последней игры, сегодня работал наравне с остальными игроками красно-синих.

Еще два полузащитника, Алан Дзагоев и Георгий Миланов, продолжают заниматься по индивидуальному плану. Сроки их восстановления пока не называются.

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