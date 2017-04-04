Алексею Березуцкому диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени

Роман Трушечкин: Если «Спартак» научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит?

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал гол «Спартака» на последних минутах в матче с «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ.