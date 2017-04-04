Александр Медведев: Своим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай

Бывший президент КХЛ Александр Медведев поделился мнением о решении НХЛ не участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в феврале 2018 года.

- НХЛ пытается действовать по принципу: «Сюда не хочу, туда хочу». Думаю, что этим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай.

Если ради Олимпиады НХЛ собирается разбрасываться такими игроками, как Овечкин или Малкин, угрожая им разрывом контракта или дисквалификацией - у меня просто не будет слов для такого поступка. Вряд ли это произойдет. Такие хоккеисты внесли огромный вклад в развитие НХЛ и еще могут внести, если сама лига не будет идти против этого.

Наши хоккеисты мечтают сыграть на Олимпиаде. Да, не будет лучших североамериканских спортсменов. Посмотрим, кто из наших все-таки приедет. Тем более Овечкин и Малкин уже подобные заявления делали. Уровень хоккея, возможно, будет не таким, какой он мог бы быть. Тем не менее это все равно будет центральное соревнование для мира хоккея, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

Ранее стало известно, что 4 апреля Александр Овечкин выступит с заявлением по поводу решения НХЛ. Евгений Малкин в свою очередь заявил СМИ, что он надеется на изменение решения лиги.

На олимпийском турнире в Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и Словении. Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В 2022 году зимние Олимпийские игры примет Пекин.