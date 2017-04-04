Крэйг Шекспир: Варди будет первым, кто признает, что мог совершить глупую ошибку
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал, как клуб помогал форварду Джейми Варди выйти на мировой уровень. По словам специалиста, сотрудники команды отговорили его улетать на Ибицу.
Ранее англичанин в своей автобиографии поведал миру, что планировал отправиться на остров в поисках работы.
«Наша задача – помогать игрокам. Иногда они просто не уверены в себе, и Варди будет первым, кто признает, что в недавнем прошлом мог совершить глупую ошибку.
Я, а также Найджел Пирсон и Стив Уолш всячески поддерживали его. Все, что мы делали каждый день, это рассказывали Джейми о его возможностях. Мы даже сказали ему, что он способен выступать не только в премьер-лиге, но и попасть в сборную Англии.
Каждый день ему говорили, что верят в него. К счастью, Варди не поехал на Ибицу, и это было правильное решение», – приводит слова Шекспира ESPN FC.