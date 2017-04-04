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Крэйг Шекспир: Варди будет первым, кто признает, что мог совершить глупую ошибку

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал, как клуб помогал форварду Джейми Варди выйти на мировой уровень. По словам специалиста, сотрудники команды отговорили его улетать на Ибицу.

Ранее англичанин в своей автобиографии поведал миру, что планировал отправиться на остров в поисках работы. 

«Наша задача – помогать игрокам. Иногда они просто не уверены в себе, и Варди будет первым, кто признает, что в недавнем прошлом мог совершить глупую ошибку.

Я, а также Найджел Пирсон и Стив Уолш всячески поддерживали его. Все, что мы делали каждый день, это рассказывали Джейми о его возможностях. Мы даже сказали ему, что он способен выступать не только в премьер-лиге, но и попасть в сборную Англии.

Каждый день ему говорили, что верят в него. К счастью, Варди не поехал на Ибицу, и это было правильное решение», – приводит слова Шекспира ESPN FC.

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