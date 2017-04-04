Зинедин Зидан: Люди говорят, что в последнее время Модрич играет плохо, но меня не интересует чужое мнение

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии мачта с «Леганесом» в рамках 30-го тура испанской примеры.

«Кейлор Навас – первый номер «Реала». У вас не должно быть сомнений. Когда он отправляется в запас, это не значит, что Навас играет плохо. Все дело в том, что тренерский штаб дает возможность проявить себя второму голкиперу – Кико Касилье, и он хорошо справляется со своей работой.

Модрич? Люди говорят, что в последнее время он выступает плохо, но меня не интересует чужое мнение. Возможно, в последней игре он совершил пару ошибок, но вы должны понимать, что футболист не может играть идеально на протяжении девяноста минут. Это просто невозможно. Должен сказать, что меня не беспокоит его игра, я доволен его работой. Да, всегда есть возможность исправить ошибки, но повторюсь – нельзя быть идеальным.

Что касается защитника «Атлетико» Тео, то я могу сказать, что это хороший игрок. В этом нет никаких сомнений, но больше мне сказать нечего. Меня больше интересует вопрос о том, как быть со своими игроками. Мне не хочется комментировать слухи.

Стараюсь привить своей команде чувство серьезной ответственности. Игроки должны воспринимать каждый матч, как финал. Поэтому у «Реала» никогда не бывает чувства, что игра дастся легко и просто. Такого не бывает в футболе, особенно против команд, которые сейчас вышли на пик своей формы», – цитирует французского специалиста ESPN FC.