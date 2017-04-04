Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Касаткина6:1, 6:2Ковинич
Футбол  Лестер Сити- : -Сандерленд
Футбол  Рома- : -Лацио
Футбол  Бёрнли- : -Сток Сити
Футбол  Уотфорд- : -Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Люди говорят, что в последнее время Модрич играет плохо, но меня не интересует чужое мнение

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии мачта с «Леганесом» в рамках 30-го тура испанской примеры.

«Кейлор Навас – первый номер «Реала». У вас не должно быть сомнений. Когда он отправляется в запас, это не значит, что Навас играет плохо. Все дело в том, что тренерский штаб дает возможность проявить себя второму голкиперу – Кико Касилье, и он хорошо справляется со своей работой.

Модрич? Люди говорят, что в последнее время он выступает плохо, но меня не интересует чужое мнение. Возможно, в последней игре он совершил пару ошибок, но вы должны понимать, что футболист не может играть идеально на протяжении девяноста минут. Это просто невозможно. Должен сказать, что меня не беспокоит его игра, я доволен его работой. Да, всегда есть возможность исправить ошибки, но повторюсь – нельзя быть идеальным. 

Что касается защитника «Атлетико» Тео, то я могу сказать, что это хороший игрок. В этом нет никаких сомнений, но больше мне сказать нечего. Меня больше интересует вопрос о том, как быть со своими игроками. Мне не хочется комментировать слухи. 

Стараюсь привить своей команде чувство серьезной ответственности. Игроки должны воспринимать каждый матч, как финал. Поэтому у «Реала» никогда не бывает чувства, что игра дастся легко и просто. Такого не бывает в футболе, особенно против команд, которые сейчас вышли на пик своей формы», – цитирует французского специалиста ESPN FC.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сусо: Доннарумма в «Реале»? Лучше не спрашивайте об этомПолузащитник «Милана» Сусо не исключил своего возвращения в чемпионат Испании, а также прокомментировал возможный трансфер в мадридский «Реал» своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы.Зинедин Зидан: Хочу, чтобы Иско продлил контракт с «Реалом»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нынешнюю ситуацию полузащитника «сливочных» Иско Аларкона.Начо Фернадес: Мы привыкли к заявлениям ПикеЗащитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о том, что думает о словах защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес столичного клуба.«Реал» обыграл «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очковМадридский «Реал» одержал победу над «Алавесом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.Эден Азар: «Реал»? У меня контракт с «Челси», я остаюсь в ЛондонеПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала».Зинедин Зидан: Слова Пике больше беспокоят журналистовГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Алавесом», а также прокомментировал заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике.Луис Энрике: Я настроен еще более радикально по отношению к «Реалу», чем Пике, поэтому мне лучше молчатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал недавние высказывание защитника команды Херарда Пике.Казахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираКазахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираВ казахстанском городе Атырау родители назвали сына в честь великого француза, но этот случай стал далеко не первым.Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Рауль будет работать в структуре «Реала»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль вернется в королевский клуб, сообщает Onda Cero.Конте наложил вето на продажу Азара в «Реал»Главный тренер «Челси» Антонио Конте выступил против возможной продажи бельгийского полузащитника Эдена Азара мадридскому «Реалу».Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует серьезно усилить состав грядущим летом.Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио РамосомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня игроку сборной Испании исполнился 31 год.«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал»Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.День в истории. Серхио Рамосу – 31!День в истории. Серхио Рамосу – 31!Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.«Реал»: Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреляВ мадридском «Реале» не оставили без внимания заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, который ранее обвинил судей в том, что они помогают «сливочным» выиграть чемпионат Испании.Нападающий дортмундской «Боруссии»: Мечтаю однажды надеть футболку «Реала»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор рассказал о своих планах, отметив, что надеется перейти в мадридский «Реал».Фабиу Коэнтрау: Надеюсь, возвращение в чемпионат Португалии помжет мне стать прежним игрокомЗащитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау рассказал о своем положении в испанском клубе. Напомним, игрок сборной Португалии, пропустивший Евро-2016 из-за травмы, перестал проходить в основу «сливочных» после ухода Карло Анчелотти.
Баскетбол
Гендиректор «Химок»: Кандидатуру Базаревича не рассматриваем
MMA
Хабиб Нармагомедов: Врач сказал, что я чуть не умер от сгонки веса, но переходить в следующую категорию не собираюсь
Футбол
Владислав Игнатьев: Мы можем и в Кубке успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Поживем увидим, каким будет сотрудничество Сотниковой и Плющенко
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Леганес
Леганескалендарьстатистика
Франсиско Касилья
Франсиско Касильявсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Лука Модрич
Лука Модричвсе новости
Кейлор Навас
Кейлор Навасвсе новости
Тео Бернар Франсуа Эрнандес
Тео Бернар Франсуа Эрнандесвсе новости