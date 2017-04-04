ACB 61. Расулов сразится против Смолдарева, а Борисов — против Каламова
В кард турнира ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге, добавлены поединки: Денис Смолдарев (Эстония) - Салимгерей Расулов и Олег Борисов (Россия) – Мурад Каламов.
Бывший чемпион тяжелого дивизиона Салимгерей Расулов (15-7 MMA; 4-1 ACB) встретится с Денисом Смолдаревым (12-3 MMA, 0-1 ACB). Примечательно, что бойцы уступили в своих последних поединках, поэтому проигравший будет вынужден столкнуться с серией из двух поражений подряд.
Вторым поединком будет дуэль Олега Борисова (18-2-1 MMA, 2-1 ACB) и Мурада Каламова (8-1 MMA, 8-1 ACB).
Борисов в предыдущем бою не смог забрать пояс чемпиона у Магомеда Магомедова. Каламов же, напротив, ведет серию из трех побед. Единственное поражение в карьере он потерпел от главного претендента на пояс - Петра Яна.
На данный момент кард выглядит следующим образом:
Адлан Батаев (Россия) – Марат Балаев (Россия)
Никола Дипчиков (Болгария) – Алексей Буторин (Россия)
Альберт Туменов (Россия) – Марсело Алфая (Бразилия)
Денис Смолдарев (Эстония) – Салимгирей Расулов (Россия)
Олег Борисов (Россия) – Мурад Каламов (Россия)
Беслан Исаев (Россия) – Элвис Мутапчич (Россия)
Михаил Колобегов (Россия) – Петр Штрус (Польша)
Илья Щеглов (Россия) – Валлисон Карвальо (Бразилия)