Вячеслав Быков: НХЛ никого не уважает, их решение ударит по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ о недопуске игроков лиги на Олимпиаду-2018.

- Я считаю, что НХЛ никого не уважает, это ударит по хоккею. Они приезжают к нам с граблями и полностью вырезают всю грибницу, а так бизнес не делается - нужно тоже что-то сажать. Это неуважение к хоккейному сообществу. Во многом подрывается престиж соревнования, снижается уровень, потому что лучших игроков нет.

НХЛ думает только о себе, это такой политический эгоизм, они не хотят даже задуматься, что можно как-то поменять свой регламент. Многие игроки, которые там играют, получаются заложниками ситуации - у них есть огромное желание представлять свою страну на международной арене, но этот эгоизм не дает реализовывать мечту, - заявил Быков.

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийских турнирах с 1998 года.