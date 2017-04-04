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Питер Одемвингие: Подписывая контракт в Индонезии, я посоветовался с Эссьеном

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал об обстоятельствах своего приезда в Индонезию. 

- Для индонезийского футбола наступают захватывающие времена, и я рад быть его частью. Надо надеяться, что я смогу стать внутренне моложе, забивая важные голы для «Мадуры». Понятия не имел о том, что меня здесь ожидает, но у меня состоялась краткая беседа с Майклом Эссьеном, и он отозвался о стране очень позитивно, - рассказал Одемвингие.

Напомним, 35-летний Питер стал игроком клуба «Мадура Юнайтед». Одемвингие играл за «Локомотив» в 2007 - 2010 годах.

Помимо Майкла Эссьена, в чемпионат Индонезии недавно перебрался бывший нападающий сборной Англии Карлтон Коул.

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