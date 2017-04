Питер Одемвингие: Подписывая контракт в Индонезии, я посоветовался с Эссьеном

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал об обстоятельствах своего приезда в Индонезию.

- Для индонезийского футбола наступают захватывающие времена, и я рад быть его частью. Надо надеяться, что я смогу стать внутренне моложе, забивая важные голы для «Мадуры». Понятия не имел о том, что меня здесь ожидает, но у меня состоялась краткая беседа с Майклом Эссьеном, и он отозвался о стране очень позитивно, - рассказал Одемвингие.

