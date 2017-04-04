Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете не будет восстановлено до выполнения всех критериев

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев рассказал о том, когда организация может восстановить членство в Международном паралимпийском комитете.

- В мае будет заседание правления МПК. Членство ПКР не будет восстановлено до выполнения всех критериев. Здесь позиция МПК остаётся единой. Как только мы их выполним, то сразу вернёмся в паралимпийскую семью. Тяжело выполнить тот критерий, на который мы никак не можем повлиять, — это восстановление соответствия кодексу WADA. В этом главная загвоздка.

На совете спортсменов состоялось обсуждение возможного допуска российских атлетов под нейтральным флагом, но данная инициатива была отвергнута. При этом были даны заверения, что от имени совета спортсменов на заседание правления МПК будет направлено письмо поддержки в вопросе скорейшего восстановления ПКР, - цитирует Терентьева RT на русском.



Напомним, паралимпийская сборная России была вынуждена пропустить летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро про решению МПК.

