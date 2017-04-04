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Ростислав Плечко: Надеюсь, что Мэйвезер напряжется и нокаутирует Макгрегора

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Чемпион России по боксу в супертяжелом весе Ростислав Плечко в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

– Если бой пройдет по правилам бокса – Мэйвейзер выиграет. Надеюсь, что он напряжется и нокаутирует Макгрегора. Если Флойд победит его по очкам или будет равный бой, мне за бокс будет обидно. Конор – не универсальный солдат, даже если у них объем тренировок одинаковый. Мэйвейзер всю жизнь боксом занимается, Макгрегор – и борьбой, и удары ногами отрабатывает – это разные нагрузки.

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Флойд на своей территории, в ринге, лучший в своем весе – должен легко разбирать человека, который никогда в ринге не дрался. Если бы бой был в клетке, Конор выиграл бы. Но, правда, «lucky punch» есть везде, – сказал Плечко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее стало известно, что бой Мэйвезера и Макгрегора может состояться в сентябре.

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