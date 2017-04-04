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Арсен Венгер: Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обратился к болельщикам столичного клуба.

«Всегда можно завоевать место в четверке лучших команд Англии. Мы делали это 20 лет. Казалось, что все очень просто, но теперь люди понимают, насколько тяжело оказаться среди лучших. 

Каждый день говорю себе, что «Арсенал» должен занять место в топ-4. Мы хотим, чтобы фанаты поддерживали команду. Давайте покажем, как мы сильны, люди должны увидеть, каков характер клуба», – приводит слова французского специалиста интернет-портал Goal.

На данный момент «канониры» занимают 6 место в таблице АПЛ, набрав 51 очко. В следующем матче «Арсенал» сыграет 5 апреля с «Вест Хэмом». 

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