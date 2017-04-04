Ромелу Лукаку: Моя игра приносит результат, но я хочу большего

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о планах на будущее, отметив, что намерен помочь мерсисайдскому клубу занять место в числе лучших команд Англии.

«Хочу сотворить историю. «Эвертон» обязан стремиться к четверке лучших команд премьер-лиги. Что касается меня, то здесь все просто – мне хочется стать лучше. Да, сезон еще не окончен и мы можем улучшить наше положение. Этим и занимается команда.

В чем секрет моего успеха? Тяжелая работа на тренировках. Это единственный способ достичь поставленных целей. Всегда хочу побеждать, то же самое касается и моих одноклубников. «Эветон» должен продолжать в том же духе.

В этом году нам стало труднее с физической точки зрения, но я чувствую, что моя форма становится все лучше и лучше. Моя игра приносит результат, но я хочу большего», – приводит слова бельгийца интернет-портал Goal.

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