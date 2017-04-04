Василий Уткин: Если Комитет по этике РФС возглавляет болван, это даже к лучшему

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о работе Комитета по этике РФС.

«Я про Комитет по этике вообще не понимаю, на кой он нужен. Так что если его возглавляет болван, это даже к лучшему», – написал Уткин на своей странице в Twitter, репостнув заявление главы организации Семена Андреева о возможном наказании для Артема Дзюбы.

Я про Комитет по этике вообще не понимаю, на кой он нужен. Так что если его возглавляет болван, это даже к лучшему). https://t.co/fE711V3ooD — Василий Уткин (@radioutkin) 4 апреля 2017 г.

Ранее форвард «Зенита» встал на защиту своего партнера по клубу и сборной России Александра Кокорина, а также выразил недовольство по поводу критики со стороны экспертов.

Константин Генич: Дзюба, пиво я не пью! Да и не спотыкаюсь, когда встаю с дивана! Ты чего?