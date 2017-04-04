Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.
Встреча между спортсменками длилась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.
За все время игры 19-летняя Касаткина сделала 5 брейков и не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта.
В следующем матче представительнице РФ предстоит провести игру с пуэрториканкой Моникой Пуиг.
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