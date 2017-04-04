Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Касаткина6:1, 6:2Ковинич
Футбол  Лестер Сити- : -Сандерленд
Футбол  Рома- : -Лацио
Футбол  Бёрнли- : -Сток Сити
Футбол  Уотфорд- : -Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в Чарльстоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.

Встреча между спортсменками длилась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.

За все время игры 19-летняя Касаткина сделала 5 брейков и не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче представительнице РФ предстоит провести игру с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Кузнецова вышла в третий круг Miami OpenСедьмая ракетка мира Светлана Кузнецова выиграла свой первый матч на турнире WTA Miami Open.Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – седьмая, Веснина – 13-яНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила ПлишковойЗавершились два матча второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) с участием российских теннисисток. Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд, а Дарья Касаткина выбыла из соревнований.Калинская поднялась на 55 позиций в Чемпионской гонке WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.Вихлянцева поднялась на 78-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Возняцки обыграла Касаткину в стартовом раунде турнира в ДубаеКаролина Возняцки из Дании оказалась сильнее представительницы РФ Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Дубае.Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.Касаткина победила Бегу и вышла на Кербер в Дохе32-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Завтракай как Императрица. Чем заняться в Петербурге: фотосоветы теннисистокЗавтракай как Императрица. Чем заняться в Петербурге: фотосоветы теннисистокУчастницы Spb Ladies Trophy всю неделю развлекались в Петербурге как могли. «Советский спорт» составил благодаря им туристический маршрут.Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кто в шубе, а у кого первый личный титул? Чем запомнился турнир в ПетербургеКто в шубе, а у кого первый личный титул? Чем запомнился турнир в Петербурге«Советский спорт» – о поражении Уильямс, прорыве Вихлянцевой и других ярких событиях второго турнира Spb Ladies Trophy.«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре22-летняя Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывает о смене гражданства, дружбе с Касаткиной и пельменной в Петербурге.Наталья Вихлянцева: Я получила приглашение в сборную России на Кубок ФедерацииРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Дарья Касаткина: Сейчас мне нужно поправлять психологиюРоссийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Натальи Вихлянцевой во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.
Футбол
Питер Одемвингие: Подписывая контракт в Индонезии, я посоветовался с Эссьеном
Хоккей
Вячеслав Быков: НХЛ никого не уважает, их решение ударит по хоккею
Футбол
Алексею Березуцкому диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени
MMA
Туменов проведет бой против Алфая на турнире ACB
все новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости