Казань может принять чемпионат мира по киберфутболу 2018
Казань может стать местом проведения чемпионата мира по киберфутболу в 2018 году.
Об этом сообщил мэр столицы Татарстана и президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин.
По словам Ильсура Метшина, кибертурнир может стать хорошим дополнением к чемпионату мира по футболу, который в следующем году пройдёт в России. Казань входит в список российских городов, в которых планируется проведение матчей мундиаля.
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