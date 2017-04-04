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Казань может принять чемпионат мира по киберфутболу 2018

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Казань может стать местом проведения чемпионата мира по киберфутболу в 2018 году. 

Об этом сообщил мэр столицы Татарстана и президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин.

По словам Ильсура Метшина, кибертурнир может стать хорошим дополнением к чемпионату мира по футболу, который в следующем году пройдёт в России. Казань входит в список российских городов, в которых планируется проведение матчей мундиаля.

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