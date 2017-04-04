Карасев будет работать на матчах молодежного чемпионата мира

читайте также

ФИФА потратила 80 млн фунтов на расследование коррупционного скандала в организации ФИФА потратила на расследование коррупционных схем внутри организации около 80 миллионов фунтов стерлингов.

Мишель Платини: Блаттер всегда спасал свою шкуру. Это самый большой эгоист из всех, кого я знаю Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини обрушился с критикой на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Александер Чеферин: Считаем справедливым, что на ЧМ будут выступать 16 европейских стран Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что доволен распределением квот на чемпионат мира 2026 года.

На ЧМ-2026 могут выступить 16 команд из Европы Как сообщает пресс-служба ФИФА, сегодня Совет организации соберется в Цюрихе для обсуждения распределения мест для участия в ЧМ-2026.

Лионель Месси: Мои слова в адрес арбитра? Я произнес их в воздух (видео) Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей дисквалификации по итогам матча с командой Чили в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России (1:0).

Жозе Моуринью: Устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к товарищеским матчам.

Платини стал жертвой заговора в руководстве ФИФА Как сообщает издание Le Monde, экс-президент УЕФА Мишель Платини, отстраненный от футбольной деятельности, стал жертвой заговора в руководстве ФИФА.

Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации Месси Легендарный аргентинский футболист Диаго Марадона заверил всех в своей непричастности к наложению дисциплинарных санкций на Лионеля Месси.

Новое доказательство пользы повторов: в матче грандов пригодилось дважды (видео) В игре Франция – Испания два раза за полтайма главный судья проверял решения: один гол он отменил, второй подтвердил.

ФИФА поддержала законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков ФИФА поддержала принятый Госдумой России законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

ФИФА: Допинг-контроль сборной России является стандартной процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций В пресс-службе ФИФА прокомментировали проверку на допинг сборной России после матча с с Кот-д'Ивуаром (0:2) в Краснодаре.

Марадона подает в отставку с должности посла ФИФА Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона больше не намерен быть послом ФИФА.

ФИФА удалила памятную табличку с именем Блаттера из своей штаб-квартиры ФИФА удалила мемориальную табличку с именем бывшего президента организации Йозефа Блаттера с колонны в своей штаб-квартире, которая находится в швейцарском Цюрихе.

ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреля Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кубань» обязана выплатить долг бывшему главному тренеру команды Дану Петреску до 10 апреля, сообщил ТАСС агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

Сорокин может претендовать на место в совете ФИФА Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру в совет ФИФА.

Ганский судья пожизненно дисквалифицирован за манипуляцию исходом матча ЧМ-2018 Как сообщает пресс-служба ФИФА, ганский рефери Джозеф Лампти дисквалифицирован за влияние на результат встречи третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегалом.

РУСАДА: Запрос ФИФА по российским футболистам? Самое лучшее в данной ситуации – не комментировать эту информацию Представитель пресс-службы РУСАДА ответил на вопрос по поводу информации о том, что ФИФА потребовала перепроверить допинг-пробы футболистов сборной России на ЧМ-2014.

Главные враги «Зенита»: докажите, что знаете их не хуже Луческу! [тест] В последнее время Мирче Луческу очень не нравится, что матчи «Зенита» судят москвичи.

Валерий Чухрий: В лице Мутко Россия не теряет своего человека в ФИФА Экс-руководитель московского офиса ФИФА Валерий Чухрий прокомментировал нынешний статус Виталия Мутко в организации.