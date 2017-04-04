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«Сельта» объявила о продлении контракта с Аспасом (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Сельты» Яго Аспас продолжит выступления за галисийский клуб.

Как сообщает пресс-служба «небесных», сегодня 29-летний форвард поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 38 матчей, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.

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