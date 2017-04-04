«Сельта» объявила о продлении контракта с Аспасом (фото)
Нападающий «Сельты» Яго Аспас продолжит выступления за галисийский клуб.
Как сообщает пресс-служба «небесных», сегодня 29-летний форвард поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2022 года.
🚨 @aspas10 y el #Celta compartirán un ilusionante futuro: ¡celeste hasta 2022!— RC Celta (@RCCelta) 4 апреля 2017 г.
➡️ https://t.co/Bmj2cV6elQ#Aspas2022 pic.twitter.com/M3yPB8rlTz
В нынешнем сезоне испанец сыграл 38 матчей, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.
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