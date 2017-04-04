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Сол Кэмпбэлл – о переходе Канте в «Челси»: Разочарован его решением, у нас была договоренность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, раскритиковал руководство «пушкарей» за провал по трансферу полузащитника Н'Голо Канте.

Напомним, минувшим летом игрок сборной Франции перешел в «Челси», однако, как сообщала пресса, хавбек вел переговоры и с «Арсеналом».

«Это самый настоящий позор. Подобные истории вызывают лишь разочарование в некоторых игроках. Уход Канте в «Челси» стал для меня огромной потерей. Не знаю, почему «Арсенал» не сумел заполучить его. Думаю, все было согласовано, но он почему-то выбрал «Челси». Вообще, его уверенная игра еще больше расстраивает. Мне было трудно пережить подобное, даже когда я был игроком. Непросто, когда твой клуб упускает лучших», – приводит слова англичанина интернет-портал Goal.

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