Овечкин заявил, что отправится вместе со сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин планирует отправиться вместе с национальной командой на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.
Ранее стало известно, что руководство НХЛ запретило игрокам лиги участвовать в грядущем турнире.
«Я не изменил свое решение. Я поеду на Олимпиаду. Это моя страна. Хозяин «Вашингтона» понимает, насколько важна Олимпиада. Все игроки хотят там быть. НХЛ блефует с решением по Олимпиаде», – заявил Овечкин обозревателю «Советского спорта».
Спецзаявление Александра Овечкина: "Я не изменил свое решение. Я поеду на Олимпиаду. Это моя страна".— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 4 апреля 2017 г.
Александр Овечкин: "Хозяин "Вашингтона" понимает, насколько важна Олимпиада. Все игроки хотят там быть". pic.twitter.com/eP3bmkUfva— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 4 апреля 2017 г.
Александр Овечкин: "НХЛ блефует с решением по Олимпиаде". pic.twitter.com/Zk95mOfZSy— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 4 апреля 2017 г.