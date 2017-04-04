Илья Авербух: Я поддерживаю решение Сотниковой, но работать буду с Евгенией Медведевой

Призер Олимпиады и чемпион мира по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал для «Советского спорта» сотрудничество Аделины Сотниковой и Евгения Плющенко.

- Надо полагать, что таким решением Сотникова решила перезагрузить карьеру.

- Мы много работали с Аделиной в моих шоу, она мне всегда говорила, что хочет вернуться в сезон и выступить на Олимпиаде. Я ее всячески в этом желании поддерживал. Она решила работать вместе с Женей, может быть их обоюдная чемпионская энергия даст результат. Предстоит большая пахота, и Женя сможет себя проявить в качестве тренера. Но повторяю, результат мы можем увидеть осенью, когда Аделина представит свою новую программу и когда начнутся соревнования.

- Вы будете участвовать в какой-либо роли в этом дуэте?

- Нет, я сотрудничал с Женей Медведевой, ставил ей программу и продолжу это сотрудничество.

Сегодня стало известно, что олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова приняла решение поменять тренера, фигуристка ушла от своего тренера Елены Буяновой (Водорезовой) и будет теперь тренироваться под руководством Евгения Плющенко.