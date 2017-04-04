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Владимир Тарасенко – о решении НХЛ: Согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контракты

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение руководства НХЛ запретить игрокам лиги участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.

«Мы росли с мечтой выиграть Олимпиаду и Кубок Стэнли. Я согласен с разочарованием игроков. Но у нас тут контракты», – сказал игрок обозревателю «Советского спорта».

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