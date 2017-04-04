Владимир Тарасенко – о решении НХЛ: Согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контракты

Александр Медведев: Своим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай

Бывший президент КХЛ Александр Медведев поделился мнением о решении НХЛ не участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в феврале 2018 года.