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Сидни Кросби: Поездка на Олимпиаду? Не уверен, что готов зайти так далеко

Источник:  NBC SportsКомментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков лиги на Олимпиаду.

– Я разочарован. Когда вы слышите о подобных переговорах, то думаете, что удастся к чему-то прийти. К сожалению, это не так.

Честно говоря, я даже не думал о том, чтобы ехать на Олимпиаду. Вне всяких сомнений, это сложная ситуация, и я знаю, что некоторые ребята говорят о том, чтобы ехать независимо, но я не уверен, что собираюсь зайти так далеко, – приводит слова Кросби NBC Sports.

Напомним, ранее НХЛ заявила, что игроки, выступающие в лиге, не примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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