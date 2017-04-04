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Определились полуфиналисты кибертурнира «Битва корпораций»

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4 апреля определился список полуфиналистов первого в России кибертурнира среди представителей бизнеса «Битва корпораций». 

В турнире принимают участие команды по дисциплинам CS:GO, Dota 2, World of Tanks и FIFA 17. Список полуфиналистов можно посмотреть на официальном сайте турнира.

За всеми сражениями следят профессиональные судьи, а финал будут транслировать 8-9 апреля в социальных сетях проекта и на каналах популярных игровых стримеров. 

В отборочном туре «Битвы корпораций» приняли участие 128 команд от сотни разных компаний.

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