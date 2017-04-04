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Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Пепе решил покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает AS, чемпион Европы намерен отказаться от предложения китайского «Хэбэй Чайна Фортун», и сейчас обдумывает варианты с переездом в «ПСЖ» или «Манчестер Сити». 

Согласно источнику, азиатский клуб предлагает игроку сборной Португалии контракт с зарплатой в 12 млн евро в год, однако, 34-летний футболист хочет выступать в Лиге чемпионов.

При этом сообщается, что «Сити» и «ПСЖ» готовы подписать с Пепе двухлетний контракт. Ожидается, что защитник согласится на переезд, поскольку хочет принять участие в чемпионате мира, который состоится в 2018 году в России.

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