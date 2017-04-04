Умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов
В Петербурге на 53-м году жизни скончался Вадим Альбертович Тюльпанов, член Совета Федерации.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», смерть носила бытовой характер. Подробности происшествия уточняются.
В 2015 году в Совете Федерации была создана временная комиссия по контролю подготовки к ЧМ-2018. В комиссию вошли сенаторы от регионов, где будут проводиться матчи грядущего чемпионата, а также главы ключевых комитетов. Возглавил комиссию Вадим Тюльпанов. В сентябре 2015 года он вошел в состав Координационного совета программы подготовки к проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Дочь Вадима Тюльпанова Милана замужем за футболистом «Зенита» Александром Кержаковым.
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