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«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Мхитарян и Марсьяль начнут игру в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матч 31-го тура английской премьер-лиги.

«МЮ»: Де Хеа, Янг, Байи, Рохо, Блинд, Кэррик, Феллайни, Лингард, Эррера, Рэшфорд, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Фосу-Менса, Шоу, Погба, Мхитарян, Марсьяль.

«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Барклей, Лукаку, Миральяс, Гуйе, Барри, Дэвис, Холгейт.

Запасные: Стекеленбург, Валенсия, Калверт-Левин, Лукман, Пеннингтон, Кенни, Уильямс.

Напомним, игра между командами состоится сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 22.00 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон

Место и дата

04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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