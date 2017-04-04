«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Мхитарян и Марсьяль начнут игру в запасе
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матч 31-го тура английской премьер-лиги.
«МЮ»: Де Хеа, Янг, Байи, Рохо, Блинд, Кэррик, Феллайни, Лингард, Эррера, Рэшфорд, Ибрагимович.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Фосу-Менса, Шоу, Погба, Мхитарян, Марсьяль.
«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Барклей, Лукаку, Миральяс, Гуйе, Барри, Дэвис, Холгейт.
Запасные: Стекеленбург, Валенсия, Калверт-Левин, Лукман, Пеннингтон, Кенни, Уильямс.
Напомним, игра между командами состоится сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 22.00 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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