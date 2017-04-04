«Рома» – «Лацио». Баштуш – в стартовом составе гостей
Сегодня «Рома» и «Лацио» проведут римское дерби в рамках ответной встречи в полуфинале Кубка Италии.
«Советский спорт» представляет стартовые составы команд:
«Рома»: Алисон, Рюдигер, Манолас, Хесус, Эмерсон, Наингголан, Паредес, Стротман, Салах, Эль-Шпарави, Джеко.
«Лацио»: Стракоша, Де Врей, Баштуш, Уоллес, Биглиа, Лулич, Милинкович, Баста, Лукаку, Иммобиле, Фелиппе Андерсон.
Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «волков» и стартует в 21.45 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Добавим, что в первой игре победителями вышли подопечные Симоне Индзаги (2:0).
Матч
Состав
Рома: Алисон, Рюдигер, Эмерсон, Жуан, Манолас, Паредес, Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави, Джеко
Лацио: Стракоша, Баста, Баштуш, де Врей, Фортуна, Лукаку, Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Андерсон, Иммобиле
Место и дата
04 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция