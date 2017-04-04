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«Рома» – «Лацио». Баштуш – в стартовом составе гостей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Рома» и «Лацио» проведут римское дерби в рамках ответной встречи в полуфинале Кубка Италии.

«Советский спорт» представляет стартовые составы команд:

«Рома»: Алисон, Рюдигер, Манолас, Хесус, Эмерсон, Наингголан, Паредес, Стротман, Салах, Эль-Шпарави, Джеко.

«Лацио»: Стракоша, Де Врей, Баштуш, Уоллес, Биглиа, Лулич, Милинкович, Баста, Лукаку, Иммобиле, Фелиппе Андерсон.

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «волков» и стартует в 21.45 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Добавим, что в первой игре победителями вышли подопечные Симоне Индзаги (2:0). 

Матч

Рома - Лацио

Состав

Рома: Алисон, Рюдигер, Эмерсон, Жуан, Манолас, Паредес, Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави, Джеко

Лацио: Стракоша, Баста, Баштуш, де Врей, Фортуна, Лукаку, Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Андерсон, Иммобиле

Место и дата

04 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

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