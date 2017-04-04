Павел Яковлев: Каррера – типичный итальянец

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев – о тренере «Спартака» Массимо Каррере.

- Вы же еще одну или две тренировки с Каррерой успели провести.

- Да. Очень много тактики. Все продуманно до мозга костей. Наверное, типичный итальянец - поставил игру в обороне, сплотил команду. И вот результат.

- Верите, что «Спартак» может стать чемпионами?

- Конечно. Хотя в прошлые сезоны уже были неплохие заходы, но весной каждый раз что-то ломалось, рушился баланс. Сейчас к такому предпосылок нет. Думаю, каждый из ребят в «Спартаке» понимает, что такой шанс упускать нельзя. И болельщики ждут этого уже очень давно! Полстраны болеет за команду. И никто другой этого не заслуживает так, как они. Надеюсь, ребята соберутся и выиграют это долгожданное золото для «Спартака» и болельщиков.

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