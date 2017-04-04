Павел Яковлев: Алекс обожал Формулу-1, мог часами ее смотреть

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев – об Алексе.

- Кто из тех, с кем вы играли, произвел самое сильное впечатление?

- Алекс. Он не был типичным бразильцем. Не было той вальяжности, присущей им. Алекс – профессионал, выполняющий все от и до. Плюс он обладал сумасшедшими данными – удар, передачи, виденье поля. Он знал все наперед, делал такие передачи, которые никто не делал. Мы, кстати, как-то делили номер на сборах. Тогда я узнал, что он безумно любит Формулу-1. Когда мы попадали на какой-то Гран-при, он каждый день смотрел гонки. Еще запомнилось, что он очень рано ложился. Чтобы ни случилось, в десять вечера включал на телефоне успокаивающую такую музыку и засыпал под нее.

- Вам не мешало?

- Он на английском спросил меня, не мешает ли мне? Сказал, что нет. И я тоже вместе с ним убирал ноутбук и ложился спать. И, кстати, спалось и игралось тогда хорошо!

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