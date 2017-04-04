Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своем отношении к хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба.

«Однажды я сказал ему, что если он собирается покинуть чемпионат Италии, то должен перейти в «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» – отличный клуб, и я был бы счастлив, если бы Поль остался с нами, но «Манчестер Юнайтед» – огромная возможность для него.

Вообще, Погба мне, как брат. Убью любого, кто попытается сделать ему больно. У него доброе сердце. Конечно, если он плохо играет, люди начинают критиковать. Особенно, если после этого он выкладывает в соцсетях фото с новой прической. Но вы должны понять, что Погба не изменится.

Не боюсь за него, и не думаю, что его образ станет важнее, чем футбол. Меня больше беспокоят люди, которые этого хотят. Потому что они будут критиковать его, как Дэвида Бэкхэма», – цитирует француза Football Italia.