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«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в первом матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над «Белогорьем».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24).

Ответный матч состоится в Белгороде в следующий четверг, 13 апреля.

Напомним, победитель этого противостояния получит путевку в «Финал четырех» соревнований, который состоится 29 и 30 апреля в Риме (Италия).

Лига чемпионов. Мужчины
Плей-офф. «Раунд 6»
Первый матч

«Зенит» (Казань, Россия) – «Белогорье» (Белгород, Россия) – 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24)

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