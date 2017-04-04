«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» в первом матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над «Белогорьем».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24).
Ответный матч состоится в Белгороде в следующий четверг, 13 апреля.
Напомним, победитель этого противостояния получит путевку в «Финал четырех» соревнований, который состоится 29 и 30 апреля в Риме (Италия).
Лига чемпионов. Мужчины
Плей-офф. «Раунд 6»
Первый матч
«Зенит» (Казань, Россия) – «Белогорье» (Белгород, Россия) – 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24)
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