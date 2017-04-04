Кристиан Эриксен: «Тоттенхэм» хочет одного – догнать «Челси»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал о целях лондонской команды на текущий сезон.

«Шансы на чемпионский титул? Только на бумаге, поскольку перед этим нам предстоит провести девять матчей, девять захватывающих и сложных встреч.

Мы хотим только одного – догнать «Челси», но повторюсь, перед этим «Тоттенхэму» придется провести девять сложных матчей», – цитирует хавбека «шпор» Sky Sports.

На данный момент «синие» занимают первое место в таблице английской премьер-лиги, опережая подопечных Маурисио Почеттино на 7 очков.