Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Хоффенхайм1 : 0Бавария
Футбол  Уотфорд2 : 0Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 1Эвертон
Футбол  Лестер Сити0 : 0Сандерленд
Футбол  Рома1 : 2Лацио
Футбол  Атлетико1 : 0Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Эриксен: «Тоттенхэм» хочет одного – догнать «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал о целях лондонской команды на текущий сезон.

«Шансы на чемпионский титул? Только на бумаге, поскольку перед этим нам предстоит провести девять матчей, девять захватывающих и сложных встреч. 

Мы хотим только одного – догнать «Челси», но повторюсь, перед этим «Тоттенхэму» придется провести девять сложных матчей», – цитирует хавбека «шпор» Sky Sports.

На данный момент «синие» занимают первое место в таблице английской премьер-лиги, опережая подопечных Маурисио Почеттино на 7 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Онлайн«Манчестер Юнайтед» примет сегодня «Эвертон» в 31-м туре чемпионата Англии.Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больноБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своем отношении к хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба.«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Мхитарян и Марсьяль начнут игру в запасеСтал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 30-го тура английской премьер-лиги против «Эвертона».Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Пепе принял решение покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.Сол Кэмпбэлл – о переходе Канте в «Челси»: Разочарован его решением, у нас была договоренностьБывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, раскритиковал руководство «пушкарей» за провал по трансферу полузащитника Н'Голо Канте.Ромелу Лукаку: Моя игра приносит результат, но я хочу большегоФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о планах на будущее, отметив, что намерен помочь мерсисайдскому клубу занять место в числе лучших команд Англии.Арсен Венгер: Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характерГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обратился к болельщикам столичного клуба.Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Манчестер Сити».«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себя«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себяЧудеса журналистики в Малайзии: экс-игрока «Ливерпуля» назвали легендой «Манчестер Юнайтед» и родственником Эда Ширана.Крэйг Шекспир: Варди будет первым, кто признает, что мог совершить глупую ошибкуГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал, как клуб помогал форварду Джейми Варди выйти на мировой уровень. «Наша задача - помогать игрокам. Иногда они просто не уверены в себе, и Варди будет первым, кто признает, что в недавнем прошлом мог совершить глупую ошибку. Я, а также Найджел Пирсон и Стив Уолш всячески поддерживали Варди. Все, что мы делали каждый день, это рассказывали Джейми о его возможностях. Мы даже сказали ему, что он способен выступать не только в премьер-лиге, но и попасть в сборную Англии. Каждый день ему говорили, что верят в него. К счастью, он не поехал на Ибицу, и это было правильное решение.Стюарт Пирс: Глядя на Лукаку, я понимаю, почему Моуринью выпроводил его из «Челси»Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс оценил нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, а также прокомментировал его возможный трансфер в «Манчестер Юнайтед».Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» еще может пробиться в Лигу чемпионовНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович ориентирован на ударную концовку текущего сезона.«Манчестер Сити» возобновил интерес к защитнику «Валенсии» ГайяПо информации Daily Star, защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя может стать игроком «Манчестер Сити».«Ливерпуль» хочет продать Сахо за 30 млн фунтов стерлингов«Ливерпуль» планирует летом продать защитника Мамаду Сахо, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Liverpool Echo.Хороший мир на фоне плохой войны. Что происходит в «Арсенале»Хороший мир на фоне плохой войны. Что происходит в «Арсенале»Наш автор, постоянно пишущий о лондонском «Арсенале», делится своими впечатлениями о матче последнего тура.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты 17-го тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты 17-го тураПосле паузы, вызванной матчами национальных сборных, продолжился турнир прогнозистов АПЛ.Мойес угрожал журналистке пощечиной, теперь на него ополчились. Что происходит?Мойес угрожал журналистке пощечиной, теперь на него ополчились. Что происходит?Главный тренер «Сандерленда» отругал журналистку за вопрос про владельца клуба. Теперь Дэвида Мойеса могут дисквалифицировать.Алексис Санчес хочет перейти в «Челси»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжит свою карьеру в «Челси», сообщает The Telegraph.Полузащитник «Ливерпуля» Мане может пропустить остаток сезонаХавбек «Ливерпуля» Садьо Мане из-за травмы может пропустить оставшуюся часть сезона, сообщает The Guardian.Агент Санчеса прибыл в Италию на переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом»Как сообщает Football Italia, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в серию А.
Бокс
Уорд и Ковалев проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе
Волейбол
«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
Футбол
Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больно
Футбол
Павел Яковлев: Каррера – типичный итальянец
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксенвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости