В «Академии Бокса» стартует серия турниров «Проспект»

Академия Бокса» запускает уникальную серию турниров для молодых талантов. Боксерские шоу «Проспект» - это зрелищные и бескомпромиссные поединки с участием самых перспективных российских боксеров. Для спортсменов такие турниры – отличная возможность проявить себя и получить бесценный опыт, а для зрителей – увидеть своими глазами будущих звезд отечественного бокса.

Первый турнир в рамках серии пройдет 7 апреля в «Академии Бокса» в Лужниках. Зрителей ждет яркая и конкурентная программа боев, а главными действующими лицами вечера станут Александр Филичкин, Никита Мирошниченко, Владимир Мышев, Фируза Шарипова, Гайбатула Гаджалиев, Артем Оганесян и другие перспективные боксеры.

Филичкин долгое время выступал за пределами России, проводя свои поединки в Европе и США. В ноябре прошлого года он успешно вернулся на родной ринг, победив на турнире «Великолепная семерка».

В тот же день свою очередную победу одержал и Мирошниченко – один из самых перспективных российских боксеров, не знающий поражений.

Мышев открыл себя широкой аудитории буквально несколько месяцев назад, став финалистом реалити-шоу «Бой в большом городе» и одним из самых ярких участников проекта.

К слову, легенда мирового бокса ФлойдМейвезер-младший, приезжавший в марте в Россию на открытие своего клуба в Жуковке, особо отметил потенциал этих двух боксеров. По словам Мейвезера, Мирошниченко и Мышева ждет большое будущее, если они не снизят требований к себе и продолжат упорно тренироваться и работать над собой.

По традиции, кроме ярких боев зрителей ждет особая атмосфера турниров «Академии Бокса» и несколько приятных сюрпризов от организаторов.