Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Хоффенхайм1 : 0Бавария
Футбол  Уотфорд2 : 0Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 1Эвертон
Футбол  Лестер Сити0 : 0Сандерленд
Футбол  Рома1 : 2Лацио
Футбол  Атлетико1 : 0Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Академии Бокса» стартует серия турниров «Проспект»

Комментарии

Академия Бокса» запускает уникальную серию турниров для молодых талантов. Боксерские шоу «Проспект» - это зрелищные и бескомпромиссные поединки с участием самых перспективных российских боксеров. Для спортсменов такие турниры – отличная возможность проявить себя и получить бесценный опыт, а для зрителей – увидеть своими глазами будущих звезд отечественного бокса.

Первый турнир в рамках серии пройдет 7 апреля в «Академии Бокса» в Лужниках. Зрителей ждет яркая и конкурентная программа боев, а главными действующими лицами вечера станут Александр Филичкин, Никита Мирошниченко, Владимир Мышев, Фируза Шарипова, Гайбатула Гаджалиев, Артем Оганесян и другие перспективные боксеры.

Филичкин долгое время выступал за пределами России, проводя свои поединки в Европе и США. В ноябре прошлого года он успешно вернулся на родной ринг, победив на турнире «Великолепная семерка».

В тот же день свою очередную победу одержал и Мирошниченко – один из самых перспективных российских боксеров, не знающий поражений.

Мышев открыл себя широкой аудитории буквально несколько месяцев назад, став финалистом реалити-шоу «Бой в большом городе» и одним из самых ярких участников проекта.

К слову, легенда мирового бокса ФлойдМейвезер-младший, приезжавший в марте в Россию на открытие своего клуба в Жуковке, особо отметил потенциал этих двух боксеров. По словам Мейвезера, Мирошниченко и Мышева ждет большое будущее, если они не снизят требований к себе и продолжат упорно тренироваться и работать над собой.

По традиции, кроме ярких боев зрителей ждет особая атмосфера турниров «Академии Бокса» и несколько приятных сюрпризов от организаторов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Бокс
Уорд и Ковалев проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе
Волейбол
«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
Футбол
Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больно
Футбол
Павел Яковлев: Каррера – типичный итальянец
все новости